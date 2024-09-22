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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu nikah şahitliğinde buluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu nikah şahitliğinde buluştu

 İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un nikah şahitliğini yaptı. Şahitlik yapan bir diğer ismin de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğu ifade edildi.​​​​​​​

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İYİ Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, İstemihan ile Kübra çiftinin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yaptığı belirtildi.

Çiftin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı, şahitlik yapan bir diğer ismin de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğu ifade edildi.​​​​​​​

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