Galatasaray'dan galibiyet sonrası derbi paylaşımları

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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Süper Lig'in 6. haftası ezeli rakiplerin dev derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maç bol pozisyonlu geçti.

Sarı-kırmızılılar etkili olduğu karşılaşmada rakibini 3-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Böylece Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 6. Fenerbahçe derbisinde 4. galibiyetini elde etmiş oldu.

Maçın ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar geldi.

"KADIKÖY BİZİM İÇİN DEPLASMAN DEĞİL"

İşte o paylaşımlar:

"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM"

"THE WİNNER ONE"