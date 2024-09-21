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Fenerbahçe - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen 

STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 20:00
HAKEM: Atila Karaoğlan
YAYIN: beIN Sports

Tek eksik Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Djiku döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

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