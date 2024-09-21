Fenerbahçe - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.Abone ol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek.
FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 20:00
HAKEM: Atila Karaoğlan
YAYIN: beIN Sports
Tek eksik Osayi-Samuel
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Djiku döndü
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.