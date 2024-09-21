Bankalar kampanyalarını güncelledi: Sıfır faizli 50 bin lira kredi imkanı

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla sıfır faizli kredi kampanyaları düzenlemeye başladı.

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TEB, İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, ING, Denizbank, ON Dijital Bankacılık, Enpara ve Albaraka Türk, belirli koşullar altında toplam 10 bin ile 50 bin lira arasında faizsiz kredi sunuyor.

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık değişikliği sonrası, tüketici kredisi faizlerinin düşmesi bekleniyor.Bankalar yeni müşteri kazanmak için peş peşe kampanya duyuruları yapıyor. Peki hangi banka sıfır faizli kredi veriyor?

Bankalar yeni müşteriye özel 'faizsiz taksitli nakit avans' ve 'hoş geldin' kredisi formatında sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Faizsiz alınabilecek kredi miktarı 10 bin lira 50 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının tüketici kredisi faizlerini düşürmesi bekleniyor.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, ''BDDK’nın son kararı ile birlikte düşününce bankaların aracılık maliyetininin azalacağı kesin. Bankalar tüketici kredisi faizlerini düşüreceklerdir'' çıkarımında bulundu.Ancak Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklarda yaptığı değişim 27 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

Bu süreçte müşteri kapma yarışına giren bankalar 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor. Bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu.

FİNDEKS KREDİ NOTU 1750 PUANIN ÜZERİNDE OLANLAR

Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.

Faizsiz kredilerde bankaların ön koşulu ise kredi başvurusu yapan müşterinin sigortalı olması. Ancak bazı bankalar öğrencilerin faydalanması için sigortasız olanlara da kredi açabiliyor.Bankalar ekseriyetle mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular için sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor.

Bankalar kampanyalarını sıfır faizli hoş geldin kredisi ve sıfır faizli nakit avans şeklinde iki farklı biçimde sunuyor.

İŞBANKASI

İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25 bin liraya varan faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

Faizsiz taksitli nakit avans ise 3 (dahil) ay vade için geçerli. Kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 lira ile 25 bin lira arasında. Kampanyadan İş Bankası müşterisi olan kişiler yararlanabiliyor.

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkânı sunuyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip ‘Akbanklı olmak istiyorum’ adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa müşteri olanlar faydalanabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkânı sunuyor. Ayrıca yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 2 bin TL taksitli nakit avans kullandırıyor. Bu şekilde QNB Finansbank yeni müşterilerine özel toplam 45 bin TL kredi sağlıyor.