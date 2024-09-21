BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den ASELSAN'a yerli cihaz çağrısı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,"ASELSAN çok önceleri cep telefonu ve çağrı cihazları yapmıştı. O çalışmalar, başka kurumlarımızın da işbirliğinde tekrar başlatılmalı, kritik noktada olan herkese yerli cihazlar verilmelidir." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısına işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Bu vahşete, bu soykırıma, bu hukuksuzluğa asla sessiz kalmayacağız. Gücümüz ne kadarına yetiyorsa o kadar direneceğiz. Katile katil, teröriste terörist, sömürgeciye sömürgeci, soykırımcıya soykırımcı demeye devam edeceğiz. Kurulduğu günden bugüne, korkmayan, satın alınamayan Muhsin Yazıcıoğlu'nun; korkmayan, satın alınamayan partisi; korkmayan, satın alınamayan dava arkadaşları olmaya devam edeceğiz."

"YAPILAN BU EYLEM TERÖR SALDIRISIDIR"

Savaşların artık sadece silahlarla yapılmadığını ifade eden Destici, çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Hiçbir ayrıntıya girmeden, sadece bu durum bile, yapılan eylemin bir 'terör saldırısı' olduğu gerçeğini ortaya koymaya yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu saldırılardan çıkarılması gereken önemli dersler olduğuna dikkati çeken Destici, özellikle kamu kurumlarında güvenlik önlemlerinin bu haftadan itibaren, oluşan yeni şartlara göre revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE KENDİ KULLANACAĞINI KENDİSİ ÜRETMELİDİR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"ASELSAN çok önceleri cep telefonu ve çağrı cihazları yapmıştı. Daha sonra o çalışmalar inkıtaya uğradı ya da daraltıldı, belirli sayıya düşürüldü. O çalışmalar, başka kurumlarımızın da işbirliğinde tekrar başlatılmalı ve öncelikli olarak devleti yöneten, idarecilerimiz ve vatandaşlarımız başta olmak üzere, kritik noktada olan herkese yerli cep telefonları, bilgisayarlar, yerli cihazlar verilmelidir. Bu tedbiri Türkiye almalıdır, kendi kullanacağını kendisi üretmelidir."

Bu alanda başta müstakil Siber Güvenlik Teşkilatının kurulması olmak üzere, yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini belirten Destici, siyasi parti ayrımı yapmadan, herkesin bu çalışmaları desteklemesi gerektiğini ifade etti.