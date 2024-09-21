İsmail Saymaz'ın iddiası olay oldu: Mansur Yavaş selamünaleyküm dese Anadolu'yu ayağa kaldırabilir

Yazar İsmail Saymaz, CHP'de İmamoğlu'nun hedefinde olduğu söylenen Mansur Yavaş hakkında "Davutoğlu bir zamanlar kendisi için selamünaleyküm desem Anadolu ayağa kalkar demişti. Bunu o yapamadı ama bunu Mansur Yavaş yapar selamünaleyküm dese Anadolu'yu ayağa kaldırabilir. Böyle bir niteliği var." değerlendirmesinde bulundu.

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Halk TV'de Buket Güler'in sunduğu Haber Masası'na konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, CHP'deki son kulisleri aktardı.

Saymaz, bir süredir medyada Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı iddiası ve siyasi geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"Mansur Bey, aslında CHP'li kimliğini özümsedi. İçselleştirdi. Yani biraz zaman aldı ama CHP kimliğini içine geçti ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu da en doğal hakkı. Ve kabul etmek gerekir ki çok güçlü bir aday.

"MANSUR YAVAŞ ANADOLU'YU AYAĞA KALDRIBİLİR"

Yani ben daha önce öyle bir benzetme yapmıştım. Davutoğlu bir zamanlar kendisi için selamünaleyküm desem Anadolu ayağa kalkar demişti.

Bunu o yapamadı ama bunu Mansur Yavaş yapar selamünaleyküm dese Anadolu ayağa kaldırabilir. Böyle bir niteliği var. Her siyasetçinin olduğu gibi onun da çevresi var. Çeşitli milletvekilleri, eski milletvekilleri ve bunlar çoğunlukla MHP'li ya da İyi Partili şahsiyetlerden oluşuyor. Onların kanaatleri var bir de. Ben görüştüğüm için yakın çevresi görüştüğüm için aktarabilirim."