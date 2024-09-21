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Adana'da feci kaza! Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü, 2 işçi öldü

Adana'da feci kaza! Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü, 2 işçi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

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Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.

Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.

Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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