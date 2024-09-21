Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı Gökhan İn'i tokat atarak darp eden şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul'da yakalandı.Abone ol
Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş. Sakarya'ya getirildi. Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
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