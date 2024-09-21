BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  GÜNCEL

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı Gökhan İn'i tokat atarak darp eden şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul'da yakalandı.

Abone ol

Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş. Sakarya'ya getirildi. Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

İlgili Haberler
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tehdit ve darp görüntüleri ortaya çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin cinayetinde katilin kimliği belli oldu! İtirafçı her şeyi anlattı, o iddia doğru çıktı!
Foto Galeri Narin cinayetinde katilin kimliği belli oldu! İtirafçı her şeyi anlattı, o iddia doğru çıktı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah İsrail'in son saldırısında kaç mensubunun öldürüldüğünü açıkladı
Hizbullah İsrail'in son saldırısında kaç mensubunun öldürüldüğünü açıkladı
Okullarda temizlik tartışmalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama
Okullarda temizlik tartışmalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama
Avcılar'da metrobüs kazası! 2 kişi yaralandı
Avcılar'da metrobüs kazası! 2 kişi yaralandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'lı terörist Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'lı terörist Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı
Esra Erol'un konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...
Esra Erol'un konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...
Konut faizi indirimi sonrası ilana 1 milyon 750 bin lira zam yaptı Bakanlık harekete geçti
Konut faizi indirimi sonrası ilana 1 milyon 750 bin lira zam yaptı Bakanlık harekete geçti
Antalya'da bulunan mantar görenleri şaşırttı: Ağırlığı tam 8 kilo 200 gram...
Antalya'da bulunan mantar görenleri şaşırttı: Ağırlığı tam 8 kilo 200 gram...
Ezeli rekabette 401. randevu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Ezeli rekabette 401. randevu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
Özgür Özel öfkelendi alandan uzaklaştırdı: Ben söyleyeceğim sen söylemeyeceksin
Özgür Özel öfkelendi alandan uzaklaştırdı: Ben söyleyeceğim sen söylemeyeceksin
Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı
Düğün çıkışı otobüse binen oyuncu Nur Sürer sessizliğini bozdu
Düğün çıkışı otobüse binen oyuncu Nur Sürer sessizliğini bozdu