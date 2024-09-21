Esra Erol'un konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...

Esra Erol'da programına geçtiğimiz yıl katılan Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı Veysel'in başka bir kadından ikiz çocukları olduğunu söyleyerek programın kapısını çalmıştı. Programın sonunda Betül ve Veysel boşanırken, Veysel'in ikiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı. Bir yıl sonra ise Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Betül isimli bir kadın, eşi Veysel’in kendisini kandırarak başka şehre taşındığını ve orada Özge isimli bir kadınla dini nikahla evlendiğini söylemişti. Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı ve Özge'nin ikiz bebekleri olduğunu TikTok'ta gördüğünü anlatmıştı. Kavgalar, itiraflar, şüpheler derken Veysel, ikiz bebeklerinin annesi Özge'den DNA testi istemişti.

İkizlerden biri başkasının çıkmıştı

DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Dünyada nadir görülen bu sonuç herkesi şoke etmişti. Esra Erol da bir uzmana danışmıştı. Yayına bağlana uzman Uzman "Milyonda bir de olsa böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. 72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek durumu anlatmıştı. Veysel'den boşanmak isteyen Betül'ü de Esra Erol boşamıştı ve herkes kendi yoluna gitmişti.

Sokak ortasında ölü bulundu

Aradan bir yıl geçtikten sonra Esra Erol canlı yayında üzücü bir haber açıkladı. Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu aktaran Anlı, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Erol, "Betül aşkından ölüyordu, Özge de 'Ben yuva kuracağım sen boşanmadığın için kuramıyorum' demişti. Defalarca birbirlerini darp ettiler. Bu ilişki içerisinde yasaklı madde konusu da vardı. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." dedi.

Yayına bağlanan Betül, şok yaşadığını, Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu öldü" dediğini söyledi.