Avcılar'da metrobüs kazası! 2 kişi yaralandı

Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.Abone ol
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı.
Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.