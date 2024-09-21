Narin cinayetinde katilin kimliği belli oldu! İtirafçı her şeyi anlattı, o iddia doğru çıktı!

Narin'in nasıl öldürüldüğüyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de amca Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğu, Narin'in bu ilişkiye şahitlik etmesi sonrası öldürüldüğüydü. İtirafçı Nevzat Bahtiyar son ifadesinde bu iddiayı doğruladı.