Narin cinayetinde katilin kimliği belli oldu! İtirafçı her şeyi anlattı, o iddia doğru çıktı!
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde flaş gelişme yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, son ifadesinde katilin kim olduğunu açıkladı ve olayın perde arkasını anlattı.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos’ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi. Bahtiyar dün gece sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice adliyeye getirildi.
Narin'in nasıl öldürüldüğüyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de amca Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğu, Narin'in bu ilişkiye şahitlik etmesi sonrası öldürüldüğüydü. İtirafçı Nevzat Bahtiyar son ifadesinde bu iddiayı doğruladı.
4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim’in Narin’in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim’in boğarak öldürdüğünü söyledi.