Hizbullah İsrail'in son saldırısında kaç mensubunun öldürüldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

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Hizbullah, İsrail'in dünkü saldırıları sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.

Açıklamada, ölenler arasında 2024'ün başına dek Rıdvan Gücü'ne komutanlık eden ve son dönemde eğitim merkezi sorumlusu olan Vehbi'nin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı, son açıklananlarla 499'e çıktı.