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Elazığ'da doğal gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da doğal gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde doğal gaz sızıntısından zehirlenen aynı aileden 14 yaşındaki çocuk öldü, dedesi ve amcası tedavi altına alındı.

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İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı evde doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince gaz sızıntısından etkilendikleri belirlenen Can Yılmaz (14), amcası Mehmet Yılmaz (48) ve dedesi Hacı Yılmaz (82) Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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