Beşiktaş'ın toplam borcu resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 2. olağan toplantısı başladı. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüpteki transfer harcamalarını ve borç durumunu değerlendirdi, eski yönetimi sert eleştirilerle hedef aldı. Öte yandan Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu duyuruldu.

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İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan transfer harcamalarını eleştirdi.

Yamantürk, yönetimin eski oyuncularla yollarını ayırmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Futbolculara da hak veriyorum. Madem anlaşma var, anlaşmaya herkes uyacak. Yoksa anlaşma niye yapılıyor. Kendi paranı böyle rahat harcamazken sana emanet edilen parayı nasıl böyle harcar çekip gidersin ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam edersin. Böyle bir düzen yeryüzünde yok, Türkiye'de de yok. Türkiye'de olsa bile Beşiktaş'ta olmamalı. Rahatsız oluyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum. Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performansıyla Beşiktaş'a milyon avrolara aldılar." diye konuştu.

"Yapanın Allah korkusu olsa bunu yapmazdı"

Geçmiş dönemden kalan mali yükün Arat yönetimini zor durumda bıraktığını söyleyen Yamantürk, şunları kaydetti:

"Çekip gittiler ama faturayı camia ödüyor. Camia kan ağlıyor ama asıl faturayı 'Nasıl para bulacağız' diye yönetim ödüyor. İstanbulspor'dan alınan genç bir çocuk vardı, ismini bile hatırlamıyorum (Emrecan Uzunhan). Valerien Ismael'in antrenör olduğu Alanyaspor maçında, 3-0 galipken, faul yaptı. 'Bu gol olursa maç gider' dedim, gol oldu, atıldı. Maç gitti. 3-0'dan 3-3 olduğu için koskoca Beşiktaş'ın antrenörü Ismael kenardan hakeme bitir diye işaret ediyordu. Futbolcu ortada yok ama bu futbolcunun yarısına 2,5 milyon avro ödediler. Aklımızı test etmeyin. Biz deha değiliz ama aptal da değiliz. Kime para ödemek için bu parayı ödediniz. Kendi paranızla niye ödemiyorsunuz da Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz. Böyle bir şeye hakkınız yok. Ondan sonra çekip gidiyorsunuz. Bunu evinizde yapsanız çocuklarınız, şirketinizde yapsanız çalışanlarınız izin vermez. Bu paraların peşine düşmeniz lazım dedim başkana. Gelip ibra ediyorlar. Salona kimin, nasıl girdiği belli değil. Kaldır eli, indir eli, ibra oluyorlar. Yok öyle bir yeryüzü düzeni. Kul sormazsa, Allah bizden sorar hesap sormuyoruz diye. Yapanın Allah korkusu olsa bunu yapmazdı."

Arat yönetiminin kendilerini sürekli bilgilendirdiğini söyleyen Yamantürk, "Yönetimle konuşabiliyoruz. Beşiktaş'ın menfaatlerini konuşuyoruz. Akıllı insanlarla konuşmak çok keyif veriyor insana. Öğreniyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşünmeyi öğreniyorsunuz. Kendimi şanslı görüyorum. Futbol takımı iyi giderse biz de iyiyiz. Bu sene takım büyük keyif veriyor. Hüseyin Yücel, 'Abi bu sene şampiyon olur muyuz' dedi, inşallah büyük bir yol kazası geçirmezsek oluruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın borçlarıyla ilgili de konuşan Yamantürk, "Ben banka borcuna önem veririm. Diğer borçlar geçici borçlardır. Banka borçları önemlidir. Kapınıza gelirler, acımasızlardır. Banka borcu 100 milyon avro civarında. Bu Beşiktaş için problem değil. Bu para ödenir, gelirleri arttırmamız lazım. Kaan Bey, 'Ben sizin ne düşündüğünüzü anlıyorum. Sizin kafanızda daha düşük boylu bir takım olup bu takımla rekabet etmek lazım ama bu takımı kuracak scoutumuz yok. Şimdi bunu kurma aşamasındayız' dedi. Daha sonraki senelerde bu olacak. Çok ciddi bir scout ekibiyle dünyanın her yerinde futbolcu arayacağız diye ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.

Başkan Arat'tan açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Divan Kurulu toplantısında konuşan Arat, "Görevi devraldıktan sonra sıkıntılı günler geçirdik. Saha sonuçlarında üzüldük ve çözüm aramaya gittik. Bu sıkıntılı dönemde sizler bize inancınızı kaybetmediniz. Taraftarımız her zaman büyük bir inançla desteğini gösterdi. Tüm Beşiktaşlılara bize gösterdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Saha içi ve dışında büyük değişimler yaşanmaktadır. Beşiktaş kurumsal yapısında, ekonomisinde büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon çok zordur. Beşiktaş bu zorlukların üstesinden gelmektedir." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra birçok işle ilgilendiklerini söyleyen Arat, "Beşiktaşlılar her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Biz göreve geleli 292 gün olmuş. 9 ay, bize 9 yıl gibi geldi. Zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne kadar geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin çeşitli zorluklar getirebileceğini vurgulayan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'ta zihniyet değişmiştir. Yeni dönem yeni zorluklar, hatalar getirebilir ama Beşiktaş doğru yoldadır. Ayağa kalkmıştır ve hedeflerine koşmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerdeki ziyaretlerine de değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Cumhurbaşkanının davetiyle yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularımızla kendisini ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı bizi çok güzel ağırladılar. 'Devlet Beşiktaş'ı sever, Beşiktaş devletini sever' dedik. Beşiktaş devletine sonsuz sadakat içindedir ve sonsuza kadar böyle olacaktır. Bu davetleri ve Beşiktaş'la ilgili nazik yorumlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol takımındaki değişimin de Süleyman Seba dönemini hatırlattığını kaydeden Arat, "71 gün içinde oynadığımız 2 finalde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandık. 1 Temmuz'da yeni sezonun ilk antrenmanını yapıyorsunuz. 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıkıyorsunuz ve sonucu zaten biliyorsunuz. Teknik direktör seçiminde izlediğimiz yöntemler, takımdaki kaynaşma başarıyı getirmiştir ve geçmişteki gelişmeleri hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.