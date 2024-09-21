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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Derbide VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ederken, TFF maçta görev yapacak VAR hakemini açıkladı.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği dev maça VAR hakemi olarak Onur Özürtoprak atandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bu akşam 20.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de derbi öncesi Galatasaray 15 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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