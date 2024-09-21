Şişli'de 10 katlı plazada yangın paniği

Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, binada yangın nedeniyle hasar oluştu.Abone ol
Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olayda yanan binada hasar meydana geldi.