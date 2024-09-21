BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  GÜNCEL

Şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze programı belli oldu

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Metin Arolat, yarın toprağa verilecek.

Abone ol

Arolat, yarın öğle ezanına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazından ardından 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camisi'nden öğle ezanı sonrası aile kabristanına defnedilecek.

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin cinayetinde katilin kimliği belli oldu! İtirafçı her şeyi anlattı, o iddia doğru çıktı!
Foto Galeri Narin cinayetinde katilin kimliği belli oldu! İtirafçı her şeyi anlattı, o iddia doğru çıktı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar kara yağışına yakalandı
Hakkari'de Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar kara yağışına yakalandı
Kamil Koç, İstanbul-İzmir güzergahındaki tüm seferlerini eksprese dönüştürdü
Kamil Koç, İstanbul-İzmir güzergahındaki tüm seferlerini eksprese dönüştürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
Peugeot E-Expert Fridge modelini tanıttı
Peugeot E-Expert Fridge modelini tanıttı
Rize'de okulda ölüm: 14 yaşındaki öğrencinin cenazesi defnedildi
Rize'de okulda ölüm: 14 yaşındaki öğrencinin cenazesi defnedildi
Adana'da feci kaza! Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü, 2 işçi öldü
Adana'da feci kaza! Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü, 2 işçi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı: İnsanlığın kaybedecek bir günü kalmamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı: İnsanlığın kaybedecek bir günü kalmamıştır
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci başladı
AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İznik Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İznik Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu
Gara, Hakurk ve Kandil vuruldu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Gara, Hakurk ve Kandil vuruldu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvedeki yerini korudu
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvedeki yerini korudu