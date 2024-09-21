Şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze programı belli oldu

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Metin Arolat, yarın toprağa verilecek.

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Arolat, yarın öğle ezanına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazından ardından 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camisi'nden öğle ezanı sonrası aile kabristanına defnedilecek.

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.