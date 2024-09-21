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Hakkari'de Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar kara yağışına yakalandı

Hakkari'de Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar kara yağışına yakalandı

Hakkari'deki, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı Reşko Tepesi'ne tırmanan dağcılar, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlikte 10 dağcı, araçlarla Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağları eteklerine gitti.

Aralarında yabancı ülkelerden gelen dağcıların da olduğu grup, burada tırmanışa başladı.

Zirveye yakın bir noktada kar yağışına yakalanana dağcılar, kar ve soğuk havaya rağmen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı Reşko Tepesi'ne ulaştı.

Bir süre zirvede kalarak fotoğraf çeken dağcılar, yeniden inişe geçti.

Dernek Başkanı Suat Öztekin, kentte dağcılık turizminin gelişmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bölge coğrafyasının her mevsimde dağcıları ağırladığını anlatan Öztekin, "4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı Reşko Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdik. Hava koşulları çok zordu. Dolu, sağanak ve kar yağışı başladı. Buna rağmen zirveye ulaştık. İlde dağ turizminin geliştirme konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yabancı ekiplerimiz gelmeye devam edecek." dedi.

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