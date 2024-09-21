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Şırnak'ta yıldırım faciası! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Şırnak'ta yıldırım faciası! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.

Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

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