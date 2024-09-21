Alman kadın öğretmen, Eskişehir'de Müslüman oldu

Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

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Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kuruma gelerek Müslüman olmak istediğini belirten 25 yaşındaki kadın anaokulu öğretmenine, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından İslamiyet'in temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi verildi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Aleyna" adını alan Leitner'e, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi takdim edildi.