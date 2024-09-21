BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alman kadın öğretmen, Eskişehir'de Müslüman oldu

Alman kadın öğretmen, Eskişehir'de Müslüman oldu

Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Abone ol

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kuruma gelerek Müslüman olmak istediğini belirten 25 yaşındaki kadın anaokulu öğretmenine, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından İslamiyet'in temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi verildi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Aleyna" adını alan Leitner'e, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi takdim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu! 22 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu! 22 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bursa-Ankara 2 saat 15 dakikaya inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bursa-Ankara 2 saat 15 dakikaya inecek
5 ayrı suçtan aranan hükümlü tuvaletteki gizli bölmede yakalandı
5 ayrı suçtan aranan hükümlü tuvaletteki gizli bölmede yakalandı
İsmail Saymaz'ın iddiası olay oldu: Mansur Yavaş selamünaleyküm dese Anadolu'yu ayağa kaldırabilir
İsmail Saymaz'ın iddiası olay oldu: Mansur Yavaş selamünaleyküm dese Anadolu'yu ayağa kaldırabilir
New York'taki "Birliğin Sesi" konserinde özel bir repertuvar seslendirilecek
New York'taki "Birliğin Sesi" konserinde özel bir repertuvar seslendirilecek
Şişli'de 10 katlı plazada yangın paniği
Şişli'de 10 katlı plazada yangın paniği
PKK saldırısıyla 12 yakınını kaybetti Şehmuz Göngör acı günü anlattı
PKK saldırısıyla 12 yakınını kaybetti Şehmuz Göngör acı günü anlattı
Şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze programı belli oldu
Şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze programı belli oldu
Hakkari'de Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar kara yağışına yakalandı
Hakkari'de Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar kara yağışına yakalandı
Kamil Koç, İstanbul-İzmir güzergahındaki tüm seferlerini eksprese dönüştürdü
Kamil Koç, İstanbul-İzmir güzergahındaki tüm seferlerini eksprese dönüştürdü