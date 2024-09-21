Endonezya Donanması, Türk savaş gemileriyle güçlenecek!

Endonezya Deniz Kuvvetleri, deniz savunma kapasitesini arttırmak için Türkiye’den fırkateynler de dahil olmak üzere savaş gemileri satın almak istiyor.

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Endonezya Deniz Kuvvetleri, deniz savunma kapasitesini arttırmak için Türkiye’den fırkateynler de dahil olmak üzere savaş gemileri satın almak istiyor.

Endonezya’nın Türk gemilerine olan ilgisi, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali’nin yaptığı açıklamanın ardından ortaya çıktı. Endonezya Donanması’nın 79. Yıldönümü kutlamasında konuşan Amiral Muhammad Ali, ‘’Sularımız çok geniş, dolayısıyla donanmamız yeterli seviyede değil. Başta gemiler olmak üzere uçaklar ve diğer birçok savunma ekipmanıyla savunma kapasitemizi arttırmak için çalışıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Ali, ‘’İtalya’dan Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) aldığımız gibi, Türkiye’den de birkaç fırkateyn gelecek.’’ ifadelerini kullandı ve bu açıklama, Endonezya’nın Türk savaş gemilerine olan ilgisini resmi olarak ortaya koydu.

Ali, fırkateynlerin Türkiye’den temini konusunda detaylı bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki 2 yıllık süreçte yeni gelişmelerin olabileceğini işaret etti.

Bir süre önce Endonezya Savunma Bakanı ve Endonezya Cumhurbaşkanı’nın katıldığı törende konuşan Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, donanma gücünün arttırılması için birçok satın alma gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Bu bağlamda Endonezya, İtalya’dan PPA siparişi vermişti ve bu gemilerin 2024’ün önümüzdeki döneminde teslim edilmesi bekleniyor.

Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, yakın bir zamanda İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı ziyaret etmiş ve İSTİF Sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni başta olmak üzere diğer projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretti Endonezya ve Türkiye arasında önemli anlaşmalara imza atıldığı duyurulmuştu.

Gerçekleşen imza töreni kapsamında Türkiye ve Endonezya arasında; ASELSAN; SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı, ROKETSAN ise; SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-LMini Akıllı Mühimmat ile ilgili stratejik anlaşmalar imzalandığı duyurulmuş ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin devam edeceğinin altı çizilmişti.

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST