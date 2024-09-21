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Jose Mourinho, 'Hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum' demişti ama...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi söylediği sözler yeniden gündemde...Abone ol
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunmuştu.
İŞTE O SÖZLER:
Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.