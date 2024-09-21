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Jose Mourinho, 'Hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum' demişti ama...

Jose Mourinho, 'Hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum' demişti ama...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi söylediği sözler yeniden gündemde...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

İŞTE O SÖZLER:

Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

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