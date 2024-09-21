BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye özel koreografi

Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye özel koreografi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.

Abone ol

Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.Fenerbahçe taraftarları ayrıca maç öncesi müthiş bir koreografi yaptı. Koreografide 'Saldır Fener' anlamında İngilizce 'Attack Fener' yazısı yer aldı. Ayrıca tribünlerde 'Remember we are their biggest fear' (Unutma biz onların en büyük korkusuyuz) yazılı pankart yer aldı.

Maraton ve Kuzey tribünlerinde de dev Fenerbahçe bayrakları açıldı.Fenerbahçe taraftarları, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de için pankart astı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı
Bakan Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı
Lübnan'dan İsrail açıklaması: Dünyaya çağrı yapıldı
Lübnan'dan İsrail açıklaması: Dünyaya çağrı yapıldı
Bir ülkeden İsrail'e kınama! Tüm ülkelere resmen çağrı yaptılar
Bir ülkeden İsrail'e kınama! Tüm ülkelere resmen çağrı yaptılar
Bakan Yumaklı: 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi
Bakan Yumaklı: 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fenerbahçe - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den ASELSAN'a yerli cihaz çağrısı!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den ASELSAN'a yerli cihaz çağrısı!
Endonezya Donanması, Türk savaş gemileriyle güçlenecek!
Endonezya Donanması, Türk savaş gemileriyle güçlenecek!
Asgari ücrette taban rakam ortaya çıktı! Ne kadar olacak?
Asgari ücrette taban rakam ortaya çıktı! Ne kadar olacak?
Bankalar kampanyalarını güncelledi: Sıfır faizli 50 bin lira kredi imkanı
Bankalar kampanyalarını güncelledi: Sıfır faizli 50 bin lira kredi imkanı
Bakan Uraloğlu, Bursa'da yapımı süren TEKNOSAB Kavşağı'nı inceledi
Bakan Uraloğlu, Bursa'da yapımı süren TEKNOSAB Kavşağı'nı inceledi
Şırnak'ta yıldırım faciası! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Şırnak'ta yıldırım faciası! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı