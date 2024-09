Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye özel koreografi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.

Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.Fenerbahçe taraftarları ayrıca maç öncesi müthiş bir koreografi yaptı. Koreografide 'Saldır Fener' anlamında İngilizce 'Attack Fener' yazısı yer aldı. Ayrıca tribünlerde 'Remember we are their biggest fear' (Unutma biz onların en büyük korkusuyuz) yazılı pankart yer aldı.

Maraton ve Kuzey tribünlerinde de dev Fenerbahçe bayrakları açıldı.Fenerbahçe taraftarları, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de için pankart astı.