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CIA: İsrail, çağrı cihazı patlatmayı 15 yıldır planlıyordu

CIA: İsrail, çağrı cihazı patlatmayı 15 yıldır planlıyordu

İsrail'in, Hizbullah'ı çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak vurduğu saldırıyı değerlendiren CIA yetkilileri, İsrail istihbaratının bu saldırıyı 15 yıldır planladığını söyledi.

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Orta Doğu'yu savaş alanına çevirmek için elinden geleni yapan İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'ı, bir gün arayla çağrı cihazlarını ve telsizleri eşzamanlı patlatarak vurdu.

Dünyanın konuştuğu tüyleri diken diken yapan bu terör saldırısı küresel kamuoyunun gündeminde.

Saldırının gerçekleştirilme yöntemi ve planlanma aşaması da merak konusu.

"İSRAİL SALDIRIYI 15 YILDIR PLANLIYORDU"

Kimliğini gizli tutarak ABD medyasına konuşan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABC News'e konuşan yetkililer, İsrail'in çağrı cihazı operasyonunu 15 yıldır planladığını belirtti.

İsrail'in saldırı planına ilişkin konuşan yetkililer İsrail'in çağrı cihazlarını paravan şirketler aracılığıyla Lübnan'a soktuğunu belirterek, bunun riskli bir operasyon olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer ayrıca İsrail istihbaratının kullandığı paravan şirketlerdeki görevlilerin bir kısmının kime bağlı çalıştığından habersiz plana alet olduğunu iddia etti.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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