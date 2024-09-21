Galatasaraylı futbolculardan Kadıköy'de zafer pozu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 gibi net bir skorla geçti. Futbolcuların maç sonu soyunma odası pozu ise gündem oldu.

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmezlik (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

GALATASARAY REKORA ORTAK OLDU

Öte yandan Galatasaray cephesinde ise durum farklı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet serisiyle Fenerbahçe'ye ait olan Süper Lig rekorunu egale etti.

Bu rekor, Türk futbol tarihinin en prestijli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, geçmiş yıllarda üst üste 12 deplasman galibiyeti elde ederek bu alanda tarihe geçmişti.

Ancak Galatasaray, son dönemdeki istikrarlı deplasman performansıyla ezeli rakibinin rekoruna ortak oldu.

SOYUNMA ODASINDA ZAFER POZU

Bu zafer sonrası soyunma odası da adeta yıkıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular soyunma odasında 3 puan pozu vermeyi de ihmal etmedi.