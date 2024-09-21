BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaraylı futbolculardan Kadıköy'de zafer pozu

Galatasaraylı futbolculardan Kadıköy'de zafer pozu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 gibi net bir skorla geçti. Futbolcuların maç sonu soyunma odası pozu ise gündem oldu.

Abone ol

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmezlik (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

GALATASARAY REKORA ORTAK OLDU

Öte yandan Galatasaray cephesinde ise durum farklı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet serisiyle Fenerbahçe'ye ait olan Süper Lig rekorunu egale etti.

Bu rekor, Türk futbol tarihinin en prestijli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, geçmiş yıllarda üst üste 12 deplasman galibiyeti elde ederek bu alanda tarihe geçmişti.

Ancak Galatasaray, son dönemdeki istikrarlı deplasman performansıyla ezeli rakibinin rekoruna ortak oldu.

SOYUNMA ODASINDA ZAFER POZU

Bu zafer sonrası soyunma odası da adeta yıkıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular soyunma odasında 3 puan pozu vermeyi de ihmal etmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk: Rahat bir maç oldu, rakibi yanımıza yaklaştırmadık
Okan Buruk: Rahat bir maç oldu, rakibi yanımıza yaklaştırmadık
Mourinho'dan Galatasaray derbisi açıklaması: Daha iyi oynamadılar
Mourinho'dan Galatasaray derbisi açıklaması: Daha iyi oynamadılar
Edirne'de çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı yakalandı
Edirne'de çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı yakalandı
Galatasaray'dan galibiyet sonrası derbi paylaşımları
Galatasaray'dan galibiyet sonrası derbi paylaşımları
Soykırımcı İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu
Soykırımcı İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Jose Mourinho, 'Hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum' demişti ama...
Jose Mourinho, 'Hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum' demişti ama...
CIA: İsrail, çağrı cihazı patlatmayı 15 yıldır planlıyordu
CIA: İsrail, çağrı cihazı patlatmayı 15 yıldır planlıyordu
Myanmar'da felaket! En az 384 ölü! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
Myanmar'da felaket! En az 384 ölü! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye özel koreografi
Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye özel koreografi
Bakan Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı
Bakan Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı
Lübnan'dan İsrail açıklaması: Dünyaya çağrı yapıldı
Lübnan'dan İsrail açıklaması: Dünyaya çağrı yapıldı