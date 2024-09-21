Okan Buruk: Rahat bir maç oldu, rakibi yanımıza yaklaştırmadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyerek, ezeli rakibini 3-1 yenmeyi başardı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İşte Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli."

"RAKİBİ YANIMIZA YAKLAŞTIRMADIK"

"Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu. Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takımı da tebrik ederim."