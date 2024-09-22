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Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Üsküdar'da devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Kısıklı Mahallesi Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye yönünde seyreden Yaver Fatih Ö. idaresindeki 34 HRD 450 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Funda Çırak Ö. yaralandı.

Yaralı Funda Çırak Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.

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