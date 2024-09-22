Tahliye olan Engin Polat'tan dikkat çeken derbi paylaşımı!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 10 ay tutuklu kaldıktan geçtiğimiz günlerde tahliye olan Engin Polat, sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. fanatik Fenerbahçeli olduğu ve daha önceden locası olan Polat'tan derbi sonrasında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti geçtiğimiz haftalarda 1 ay arayla tahliye edilmişti.

Tahliyelerinin ardından Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaşımlarına başlarken eşi Engin Polat sessizzliğini koruyordu. Yakın zamanda yeniden sosyal medyaya geri dönen Engin Polat'ta aynı eşi gibi paylaşım yapmaya başlamıştı.



Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Engin Polat bugün Kadıköy'de Trendyol Süper Lig’in altıncı haftasında oynanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik skorun ardından dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım yaptı.



Daha önceden locası da olduğu bilinen Polat yaptığı paylaşımında Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe yönetimine sert çıktı. Polat paylaşımında, "Yönetemiyorsanız bırakın..." ifadelerini kullandı.