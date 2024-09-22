EPDK açıkladı! İşte 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücreti

EPDK, 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini açıkladı. EPDK’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Enerji​ Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 2025​ yılında uygulanacak iletim ek ücretini duyurdu. 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ’ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK​, 2025 iletim ek ücreti

TGRT haberde yer alan habere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2025 yılı için iletim ek ücretini, geçen yıl olduğu gibi, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin ‰5’i (binde 5) olarak belirledi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımladığı karara göre, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.