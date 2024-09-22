BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  EKONOMİ

EPDK açıkladı! İşte 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücreti

EPDK açıkladı! İşte 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücreti

EPDK, 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini açıkladı. EPDK’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone ol

Enerji​ Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 2025​ yılında uygulanacak iletim ek ücretini duyurdu. 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ’ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK​, 2025 iletim ek ücreti

TGRT haberde yer alan habere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2025 yılı için iletim ek ücretini, geçen yıl olduğu gibi, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin ‰5’i (binde 5) olarak belirledi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımladığı karara göre, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 haftada 2️ Milyon 6️4️5️ bin araç denetlendi!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1 haftada 2️ Milyon 6️4️5️ bin araç denetlendi!
Meclis'te ekonomi mesaisi! Yeni vergi paketinde detaylar netleşecek
Meclis'te ekonomi mesaisi! Yeni vergi paketinde detaylar netleşecek
Tahliye olan Engin Polat'tan dikkat çeken derbi paylaşımı!
Tahliye olan Engin Polat'tan dikkat çeken derbi paylaşımı!
Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı
Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı
ABD ve Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Derhal orayı terk edin
ABD ve Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Derhal orayı terk edin
Evinin önünde oturuyordu! 7 yaşındaki Nisa'nın kahreden ölümü
Evinin önünde oturuyordu! 7 yaşındaki Nisa'nın kahreden ölümü
Doların ateşi yeniden çıktı! İşte güncel dolar, euro, sterlin fiyatı
Doların ateşi yeniden çıktı! İşte güncel dolar, euro, sterlin fiyatı
Meteoroloji yayınladı 6 ile sarı kodlu uyarı geldi! 3 gün sonrasına müjde var
Meteoroloji yayınladı 6 ile sarı kodlu uyarı geldi! 3 gün sonrasına müjde var
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Fatih Altaylı'ya demediğini bırakmadı: "Dini imanı para, şizofren!"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Fatih Altaylı'ya demediğini bırakmadı: "Dini imanı para, şizofren!"
CHP'li milletvekilinin aracından çıktı! Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonu
CHP'li milletvekilinin aracından çıktı! Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonu
Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu nikah şahitliğinde buluştu
Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu nikah şahitliğinde buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı