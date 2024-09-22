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ABD ve Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Derhal orayı terk edin

ABD ve Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Derhal orayı terk edin

ABD ve Ürdün tarafından vatandaşlarına İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ı terk etmelerine yönelik uyarıda bulunuldu.

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İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı yoğun bombardımanın ardından ABD ve Ürdün vatandaşlarına çarpıcı bir uyarıda bulundu.

ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına peş peşe uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarının ticari yollar varken ülkeyi terk etmesini istedi.  Beyaz Saray yönetimi, yeni çağrısıyla Lübnan için 4. Seviye Seyahat Uyarısı ilan etti.

ABD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hizbullah ve İsrail arasında devam eden çatışmaların öngörülemez doğası ve Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan genelinde meydana gelen son patlamalar nedeniyle ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ticari seçenekler hala mevcutken Lübnan'dan ayrılmaya çağırıyor.

Şu anda ticari uçuşlar mevcuttur ancak kapasiteleri düşüktür. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi halinde ticari uçuş seçenekleri kullanılamaz hale gelebilir. Lütfen Beyrut-Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş seçeneklerini kontrol edin.

ABD Büyükelçiliği, kalmayı tercih eden ABD vatandaşlarına yardımcı olamayabilir."

Bu ülkeden ayrılın

Ürdün, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ürdün vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemeleri yönündeki çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan Ürdün vatandaşlarının da "mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları" istendi.

Çağrıların, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırıları nedeniyle bu ülkedeki Ürdün vatandaşlarının güvenliğini korumak amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan ülkedeki Ürdün Büyükelçiliğiyle irtibata geçmeleri istendi.

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