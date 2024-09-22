Evinde ağırladığı Galatasaray'a 1-3 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Aslan, derbiden 1-3 galibiyetle ayrılırken Jose Mourinho, maç sonunda dikkat çekici bir harekete imza atarak basın toplantısına katılmadı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı konuk etti. Aslan, sahadan 1-3 zaferle ayrılırken sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.