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Mourinho basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı

Mourinho basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı

Evinde ağırladığı Galatasaray'a 1-3 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Aslan, derbiden 1-3 galibiyetle ayrılırken Jose Mourinho, maç sonunda dikkat çekici bir harekete imza atarak basın toplantısına katılmadı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı konuk etti. Aslan, sahadan 1-3 zaferle ayrılırken sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.

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