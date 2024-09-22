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ABD'de silahlı saldırı: 4 can kaybı

ABD'de silahlı saldırı: 4 can kaybı

ABD'nin Alabama eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı.

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ABD'nin Alabama eyaletinin Birmingham kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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