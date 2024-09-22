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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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