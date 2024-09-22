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Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak

Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yla savaşı sonlandırmaya yönelik gizemli zafer planını bu hafta gerçekleştireceği ABD ziyareti sırasında liderlere sunmaya hazırlanıyor. Gizemli plan ile ilgili fazla ayrıntı vermeyen Ukraynalı lider, planın Biden'ın yanı sıra ABD başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'la da paylaşılacağını belirtmişti.

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Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski, ABD'ye yapacağı kritik ziyaret öncesinde konuştu.

Zelenski konuşmasında, ABD başkanı Joe Biden'ı bir kez daha ABD silahlarının Rusya'da uzun menzilli saldırılar için kullanılmasına izin vermeye çağırdı.

Ukrayna lideri, bu ziyaret sırasında savaşı sona erdirmek için bir "zafer planı" sunacağını açıkladı.

Daha önce "Zafer Planı" ile ilgili ayrıntılara girmeyi reddeden Zelenski, dört aşamalı olduğunu belirttiği planının Kursk'a sınır ötesi operasyon ile başladığını söylemişti.

Zelenski, planın başarısının "Biden'a bağlı olduğunu" ve ABD'nin "bu planın gereksinimlerini Ukrayna'ya verip vermemesinin" belirleyici olacağını kaydetmişti.

Zelenski bugün, ülkesinin mücadelesi için en ihtiyaç duyulan mühimmatlardan birini üreten Pensilvanya mühimmat fabrikasını ziyaret edecek.

Bu hafta ayrıca New York'taki Birleşmiş Milletler genel kurulunun yıllık toplantısına hitap edecek olan Zelenski, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın uzun menzilli silahları kullanmasına izin verirlerse Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikleriyle "savaşta" olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

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