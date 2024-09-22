Kalp krizi aylar öncesinden "geliyorum" diyor! Farkında değiliz ama ilk belirtisi buymuş

Kalp krizi dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Dünyada 2 milyardan fazla kişi kalp hastalığı riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı yer alıyor. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.

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Kalp damar hastalıkları dünyada en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kalp krizi ise dünyadaki en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Büyük çoğunluğu kalp damarının pıhtı ile tıkanması sonucu gelişir.

Daha düşük oranlarda ise kalp damarlarında gelişen plakların damarı tam tıkaması veya damar tabakalarında ayrılma sonrası kalp damarının tıkanmasıyla kendini gösterir. Kriz sırasında kalp kası yeterli oksijen alamaması nedeniyle gerekli olan fonksiyonlarını yapamaz hale gelir.

Süre uzadıkça kalp kası geri dönüşümsüz olarak fonksiyon kaybına uğramaya başlar. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük nedeni, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.



Kalp krizi genellikle aniden ortaya çıksa da bu durumdan “aylar önce” ortaya çıkabilecek bazı ince işaretler vardır. Kalp kriziyle ilgili en çok bilinen belirtilerin başında göğüs ağrısı, sıkışması vardır. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.



Kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkânsız olsa da bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir. Böyle bir semptom, kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabilen diyaforez olarak da bilinen terlemedir.

Kardiyolog olan Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini açıkladı. Doktor, bu özel hissin gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Xu şunları söyledi:

"Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler." Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine neden olur.