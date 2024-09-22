Derbi yenilgisi sonrası üzen haber! Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Dereli yoğun bakıma alındı

Süper Lig'de dün akşam sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de üzücü bir haber daha aldı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, kendi seyircisi önündeki zorlu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Derbi mağlubiyeti sarı lacivertlilerde büyük üzüntüye yol açarken camiayı üzen bir haber daha geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yakın dostu olan, aynı zamanda sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu listesinde yer alan iş insanı Mehmet Dereli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mehmet Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Dereli'nin daha önce karaciğer nakli olduğu öğrenildi.

Derbi mağlubiyetinin ardından Dereli'den gelen bu haber camiada büyük üzüntüye yol açtı.