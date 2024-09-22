19,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Abone ol

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Galatasaray'a 1-3 mağlup olarak rakibinin 5 puan gerisinde düşen Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi yaşanıyor. Kanarya'nın Faslı golcüsü, takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Yaz transfer döneminde 19,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Sevilla'dan takıma katılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, dün akşam derbiye yedek başladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil olan yıldız golcü, performansıyla saç baş yoldurttu.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 8 karşılaşmada görev alarak takımına sadece 1 gollük katkı sunan Faslı yıldızı performansı sarı-lacivertli camiada tartışma yarattı. Golcü oyuncu, sarı-lacivertli forma altında görev aldığı 8 karşılaşmanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.

27 yaşındaki golcü futbolcu Fenerbahçe forması altında hiçbir karşılaşmada 90 dakika görev alamadı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen yıldız golcü, sarı-lacivertli ekipte 8 karşılaşmada 293 dakika görev alırken yalnızca 1 gol kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya "En Nesyri beklenen performansı veremedi. Neye bağlıyorsunuz?" sorusu soruldu. Ilıcalı bu soruyu "Osimhen'i neye bağlıyorsun mesela? Çok mu iyiydi bugün? Oynayamadı." şeklinde yanıtladı.