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Hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 5 yaralı

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 5 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde, freni arızalanan hafriyat kamyonu 7 araca çarparak devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.

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Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANL 099 plakalı kamyonun freni seyir halindeyken arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, 7 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.

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