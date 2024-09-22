Hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 5 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde, freni arızalanan hafriyat kamyonu 7 araca çarparak devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.Abone ol
Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANL 099 plakalı kamyonun freni seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan kamyon, 7 araca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.