BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de freni boşalan tır denize düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de freni boşalan tır denize düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır denize düştü.Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken ekipler sudan numune aldı.

Abone ol

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki 34 EM 3127 tır, dorsesinden ayrılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalarak denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.

Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken ekipler sudan numune aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi
Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi
İran'da maden ocağı faciası! 34 kişi hayatını kaybetti
İran'da maden ocağı faciası! 34 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Metin Arolat için cenaze namazı kılındı
Şarkıcı Metin Arolat için cenaze namazı kılındı
Bakan Tunç'tan 'arabuluculuk' açıklaması: Başarı oranı yüzde 65 oldu
Bakan Tunç'tan 'arabuluculuk' açıklaması: Başarı oranı yüzde 65 oldu
Kalp krizi aylar öncesinden "geliyorum" diyor! Farkında değiliz ama ilk belirtisi buymuş
Kalp krizi aylar öncesinden "geliyorum" diyor! Farkında değiliz ama ilk belirtisi buymuş
Derbi yenilgisi sonrası üzen haber! Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Dereli yoğun bakıma alındı
Derbi yenilgisi sonrası üzen haber! Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Dereli yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi
Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak
Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak
4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! AFAD duyurdu
4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! AFAD duyurdu
Operatör zamları TBMM gündeminde
Operatör zamları TBMM gündeminde
Hizbullah intikam yemini etmişti! İsrail'e füzelerle saldırdı: "Acımasız katliama ilk yanıt"
Hizbullah intikam yemini etmişti! İsrail'e füzelerle saldırdı: "Acımasız katliama ilk yanıt"
ABD'de silahlı saldırı: 4 can kaybı
ABD'de silahlı saldırı: 4 can kaybı