Survivor Nisa Bölükbaşı böyle duyurdu: Biz bir nikah yapıp geliyoruz

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi. Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı.

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İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.Bölükbaşı, özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşayan eski Survivor şampiyonu evlendi.

Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. Nisa Bölükbaşı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla evlendiğini duyurdu.

Nisa Bölükbaşı nikah için gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etti.

YİĞİT İNANDI KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit İnandı, İzmir'de doğdu ve aslen Rizeli'dir. 10 yaşında ailesinin yanına ABD'ye gitti, New York ve Florida'da yaşadı. Yiğit, YouTube ve Instagram videoları ile dikkat çekti. İnandı, aynı yarışmayla tanınan Nisa Bölükbaşı ile 22 Eylül 2024 tarihinde evlendi.