Beşiktaş, Eyüpspor engelini son dakikada bulduğu golle aştı

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golü ile 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar, 20. dakikada Milot Rashica ile öne geçti. İlk yarıyı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında maça ortak olan Eyüpspor 64. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle skoru dengeledi. Maçın uzatma dakikalarında Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş puanını 13 yaparken Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş - Eyüpspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

90'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin penaltı golüyle maçta 2-1 öne geçti.

90'90+1: Pozisyonu VAR'da inceleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

90'Maçın sonuna 8 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

90'Beşiktaş'ta ceza sahasında Tayfur Bingöl'le girdiği ikili mücadelede Semih yerde kaldı.

88'Beşiktaş, Joao Mario ile köşe vuruşu kullandı. Kaleci Berke topu sektirdi ardından savunma topu uzaklaştırdı.

64'GOL! Eyüpspor, Emre Akbaba'nın penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

62'PENALTI! Pozisyonu VAR'da inceleyen Zorbay Küçük penaltı noktasını işaret etti. Eyüpspor, penaltı kullanacak.

61'Maçın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu izleyecek.

60'Thiam'ın pozisyonu için VAR kontrolü yapılıyor.

59'Eyüpspor'da savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Thiam, kaleci Mert'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ofsayt bayrağı havaya kalktı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.

45'45+1: Eyüpspor etkili geldi. Sol kanattan hücum geliştiren konuk takımda Samu Sainz'ın yerden ortasını savunma karşıladı. Dönen topa Melih sol kanattan ortasını içeri yaptı ancak Thiam'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Beşiktaş rakip yarı alanda Eyüpspor'u hataya zorluyor.

34'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Fredrik Midtsjö kafayla topu uzaklaştırdı.

27'Rakip yarı alanda topu iyi gezdiren Eyüpspor'da pas Emre Akbaba ile buluştu. Emre, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla kaleyi düşündü ama çerçeveyi bulamadı.

22'Eyüpspor, kendi yarı alanında pas yapıyor.

21'GOL! Beşiktaş, Rashica'nın enfes golüyle maçta 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda çok adamla hücum eden Beşiktaş'ta ceza sahası dışında topla buluşan Rashica, kaleci Berke'nin sağına yerden harika bir vuruşla tabelayı değiştirdi.

18'MERT! Ceza sahasına girmeden şut şansı yakalayan Samu Sainz, uzaktan sert vurdu. Mert harika çıkardı.

16'Sağ kanatta topu alan Immobile, içeri orta denedi. Ama savunma topu karşıladı.

12'KAÇTI! Savunma arkasına atılan derin topta pozisyona giren Thiam, ceza sahasında Felix Udokhai'den sıyrılmak isterken şutunu çekti. Kaleci Mert iki hamlede topu kontrol etti.

10'Beşiktaş, Massuaku ile sol taraftan gelmek isterken savunma son anda araya girdi. Korner.

8'Eyüpsor Thiam ile soldan etkili geldi. Peş peşe çalımların ardından ceza sahasına girmek isteyen Thiam, Paulista'ya takıldı.

7'Sol taraftan Gedsonun attığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.

3'Sağ kanatta topla buluşan Dubois, bekletmeden ortasını içeri gönderdi. Kaleci Mert iki hamlede topu kontrol etti.

1'Dolmabahçe'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Eyüpspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Eyüpspor: Berke Özer; Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois; Melih, Samu Saiz, Midtsjo; Ahmed Kutucu, Emre, Thiam