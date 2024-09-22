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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a taziye mesajı

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 52 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diledi.

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İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken Türkiye de İran'a taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Tebes ilçesindeki maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleri belirtilen açıklamada, "İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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