Yüksel Arslan'ın paylaşımı krize sebep oldu! Mansur Yavaş'tan tepki

Ankara Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın "Mustafa Kemal'in askeri" ifadesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı, başkentteki siyaseti karıştırdı. Arslan, terör örgütleriyle aynı karede bulunanların Atatürk'ün hatırasına ihanet ettiğini öne sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu açıklamaları onaylamadığını belirterek paylaşımın silinmesini istedi. Ayrıca, gazeteci Gürkan Hacır, Arslan'ın pazartesi günü Aski Spor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa edeceğini duyurdu.

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Ankara Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası başkent siyasetinde hareketli dakikalar yaşandı.

"Mustafa Kemal'in askeri denmez"

Arslan'ın "Mustafa Kemal'in askeri" vurgulu paylaşımında "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada." ifadeleri dikkat çekerken "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez." sözleri de yer aldı.

Hedef İmamoğlu mu?

CHP içine yönelik olduğu tahmin edilen Arslan'ın paylaşımı şu şekilde:

Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

"Tek derdi kendi kariyeri olan..."

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.

Gürkan Hacır: Pazartesi ASKİ Başkanlığı'ndan istifa edecek

tv100'de Taksim Meydanı programının sunucusu gazeteci Gürkan Hacır da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hacır, telefonda görüştüğü Arslan'ın pazartesi sabahı Aski Spor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa edeceğini söylediğini bildirdi. Hacır'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Şimdi Ankara milletvekili Yüksel Arslan aradı. “Bu tweetten Mansur beyin kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabahı Aski Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.”

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama

Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabı üzerinden gündemi sallayan bir açıklama yaptı.

Yavaş, Arslan'ın açıklamalarını onaylamadığını vurgulayarak paylaşımını silmesi gerektiğini belirtti. Yavaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir.