Esad'dan dikkat çeken adım: Suriye'de genel af ilan edildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 öncesinde işlenen firar ve çeşitli suçlar için genel af ilan etti. Kararname, firari askerlerin yanı sıra bazı ekonomik suçları da kapsarken, belirli koşullar altında teslim olanların aftan yararlanabileceği belirtildi. Af kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyelilerin geri dönüşü ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik açıklamalarının ardından geldi.

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Suriye'de genel af ilan edildi. Yıllardır süren iç savaş sonrası Devlet Başkanı Beşar Esad'dan dikkat çeken bir adım atıldı.

22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları ve diğer ihlalleri kapsayan kanun hükmünde kararnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriyelilerle ilgili sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre; kararnamede, Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor.

Şartları açıklandı

Kararnamenin hükümleri, saklanan ve yargıdan kaçanların yurt içinde üç ay, yurt dışında ise dört ay içinde teslim olmaları halinde uygulanacak.

Kararnamede ayrıca, "topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı suçlar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler" dışındaki tüm suç ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af öngörülüyor.

Kanun hükmünde kararname doğrultusunda gelen af, inşaat kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunu'ndaki suçları da kapsıyor.

Söz konusu af, kişinin malına saldırı içeren suçlarda mağdur için kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat talebi içeriyor.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD'ye gitmek üzereyken havalimanındaki basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şam yönetimi ve muhaliflerle bir süredir Suriye'de çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz."