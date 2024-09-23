Diyarbakır’da Gaffar Okkan'ın ismini spor tesisinden silindi

Kayapınar Belediye Meclisi'nin Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismini Barış Spor Kompleksi olarak değiştirmesi AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'tan tepki aldı. Ocak, Okkan'ın Diyarbakır halkının sevgisini kazanan önemli bir isim olduğunu belirterek, ismin değiştirilmesinin halkı derinden yaralayacağını ve kutuplaşmayı artıracağını ifade etti.

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Kayapınar Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin Barış Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi yönünde 6 Eylül'de oy çokluğuyla karar aldı.

Yerleşkenin isminin değiştirilmesine AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'tan tepki geldi. Ocak, yazılı açıklamasında şehit edilen Okkan'ın şehirle bütünleşen, kentin sporuna, toplumsal barışına önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isim olduğunu belirtti.

"Diyarbakırlıları derinden yaralayacak"

Açıklamasında, "Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarda fotoğrafı asılı bulunan Gaffar Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Ocak, Diyarbakırlıların Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiğini hatırlattı.

"Kutuplaşmayı artırır"

Ocak, şöyle devam etti:

"Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."