Bu apartmandakiler korku içinde yaşıyor! "Acaba bugün ne olacak" diye eve geliyorlar! Kundakçı kim?

Ankara'daki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, esrarengiz kundakçı yüzünden tedirgin şekilde hayatını sürdürüyor. Son 6 ayda iki kez asansörün, bir kez deponun kundaklandığı apartmanda açıklanamayan farklı olaylar da yaşanıyor. Herkes bu kundakçının kim olduğunu merak ederken yönetici ise bir kişiden şüpheleniyor fakat elinde kanıt yok.

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Ankara'da bir apartman son aylarda tam 3 kez kundaklandı. Daire kapılarına yağ da döken gizemli kundakçının kim olduğu bir türlü tespit edilemedi. Durum böyle olunca bina sakinleri sürekli tedirgin şekilde binada yaşamaya başladı.

"En son kapıya dinamit döşeyip patlatacaklar"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir bina sakini "Gece bir açtım, saat 03.15'di, buradan dumanlar yükseliyor" diyerek yangın anlarını anlattı. Bir başkası da "En son ya kapıya dinamit döşeyip patlatacaklar hepimizi" deyip tepki gösterdi.

"Aslında yapan kişi belli ama ispatlayamıyoruz"

Vatandaşlar binada tedirgin halde yaşamaya başladıklarını "Acaba bugün ne olacak diye geliyorum" sözleriyle anlattı. Çünkü 6 ayda hem bodrumları hem de asansörleri kundaklandı. Apartman sakinleri isyan etti. Yeni yönetici ise "Aslında yapan kişi belli ama bunu ispatlayamıyoruz" dedi.

Ankara Hasanoğlan'daki binanın sakinleri, 6 aydır adeta diken üzerinde yaşıyor. Çünkü 6 ay önce binada yangınlar çıkmaya başladı. İlk çıkan yangın asansörde, ikinci yangın birkaç gün önce apartmanın zemininde bulunan depoda çıktı. İçeride bulunan birkaç halı ve eşya gece yarısı birden ne olduysa tutuştu.

Bir bina sakini o yangınla ilgili "Ateşin çoğalmasını da istememiş, buradaki boruyu da delmiş üstüne hafif hafif su atsın diye. Hem yanmasını istiyor, hem de çok yanmasın istiyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka bina sakini "Yaptığım şey ses getirsin diye düşünmüşler sanırım" derken depodan bir gece sonra asansör bir kez daha yakıldı. Yaşanan garip olaylar sadece kundaklamadan ibaret değildi.

Vatandaşlar "Bir gün uyandığımızda kapılara yağ dökülmüş vaziyetteydi. Temizlendikten birkaç saat sonra tekrardan aynı şekilde kapılara yağ döküldü" dedi.

Herkes bunları kimin yaptığını konuşurken apartman yöneticisinin şüphelendiği kişi selefi olduğu eski yönetici. Yönetici eski yöneticiden şüphelenirken "Daha önceden buralarda böyle bir şey olmadığını, ben yönetimi aldıktan sonra olduğunu söylemeye başladı. İşte delilimiz yok." dedi.

Apartmanın eski yöneticisi ise "Yapılan bir şey varsa bunun ispatı, delili gerektirir. Bizden şüphelenilmişse bunun mahkemesi de var. Mahkemede görüşürüz" ifadelerini kullandı.