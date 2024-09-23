Havaya dikkat! Meteoroloji ve AFAD bu şehirleri uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!

AFAD’ın yaptığı paylaşımda ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek, “Turuncu kod uyarısı yapılan illerin Vali ve Kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.