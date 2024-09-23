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İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 5 can kaybı

İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 5 can kaybı

İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir evin bombalanması sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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