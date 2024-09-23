BIST 9.967
DOLAR 34,15
EURO 37,98
ALTIN 2.875,25
HABER /  SPOR

Ahmet Hakan 'yazın bir kenara' deyip açıkladı Acun Ilıcalı Ali Koç iddiası

Ahmet Hakan 'yazın bir kenara' deyip açıkladı Acun Ilıcalı Ali Koç iddiası

Ahmet Hakan, Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'yi yazdı. Hakan, "Acun da Ali Koç’a karşı mücadeleye girişip yenecek. Bugün, yarın, öbür gün değilse de bir gün mutlaka olacak bu." iddiasında bulundu.

Abone ol

Galatasaray'a evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe sezonun ilk derbisinden boynu bükük ayrıldı.

Galibiyet bekleyen sarı lacivertli taraflarlar hayal kırıklığına uğradı. Ligin 6. haftasında ezeli rakibinin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şaşkınlık ve öfke hakim.  

Eleştirilerin odağında dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Mourinho ve onu Fenerbahçe'nin başına getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. 

Türkiye'nin konuştuğu derbi maçının yankıları Ahmet Hakan'ın da gündemindeydi. Bugün köşe yazısında "Yazın bir kenara" başlığı ile Acun Ilıcalı'nın bir gün mutlaka Ali Koç'u yeneceğini iddia etti.

Hakan, "Yazın bir kenara. Bir gün mutlaka... Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a karşı mücadeleye girişip yendiği gibi... Acun da Ali Koç’a karşı mücadeleye girişip yenecek. Bugün, yarın, öbür gün değilse de bir gün mutlaka olacak bu." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Av tüfeğiyle emniyetin önüne giden koca eşini beklemeye başladı! Sonrasında olanlar oldu
Av tüfeğiyle emniyetin önüne giden koca eşini beklemeye başladı! Sonrasında olanlar oldu
İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 5 can kaybı
İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 5 can kaybı
Bursa'da eğitim uçağı düştü! İki pilottan acı haber
Bursa'da eğitim uçağı düştü! İki pilottan acı haber
1 milyon aboneyi etkileyecek! Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir
1 milyon aboneyi etkileyecek! Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir
Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda işçi yaralı
Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda işçi yaralı
40 milyon kişi hayatını kaybedecek, hiçbir ilaç fayda etmeyecek! Dünya alarmda
40 milyon kişi hayatını kaybedecek, hiçbir ilaç fayda etmeyecek! Dünya alarmda
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 ilde "Narkoçelik-40" operasyonu: 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 ilde "Narkoçelik-40" operasyonu: 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu apartmandakiler korku içinde yaşıyor! "Acaba bugün ne olacak" diye eve geliyorlar! Kundakçı kim?
Bu apartmandakiler korku içinde yaşıyor! "Acaba bugün ne olacak" diye eve geliyorlar! Kundakçı kim?
Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması! Artışın sebebi bakın neymiş?
Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması! Artışın sebebi bakın neymiş?
Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi! Karşılayanlar arasında o da vardı
Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi! Karşılayanlar arasında o da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili açıklama
Edirne'de babasını tabancayla vurdu banyoda parçaladı ormanda yaktı dere kenarına attı
Edirne'de babasını tabancayla vurdu banyoda parçaladı ormanda yaktı dere kenarına attı