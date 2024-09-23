Ahmet Hakan 'yazın bir kenara' deyip açıkladı Acun Ilıcalı Ali Koç iddiası

Ahmet Hakan, Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'yi yazdı. Hakan, "Acun da Ali Koç’a karşı mücadeleye girişip yenecek. Bugün, yarın, öbür gün değilse de bir gün mutlaka olacak bu." iddiasında bulundu.

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Galatasaray'a evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe sezonun ilk derbisinden boynu bükük ayrıldı.

Galibiyet bekleyen sarı lacivertli taraflarlar hayal kırıklığına uğradı. Ligin 6. haftasında ezeli rakibinin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şaşkınlık ve öfke hakim.

Eleştirilerin odağında dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Mourinho ve onu Fenerbahçe'nin başına getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı.

Türkiye'nin konuştuğu derbi maçının yankıları Ahmet Hakan'ın da gündemindeydi. Bugün köşe yazısında "Yazın bir kenara" başlığı ile Acun Ilıcalı'nın bir gün mutlaka Ali Koç'u yeneceğini iddia etti.

Hakan, "Yazın bir kenara. Bir gün mutlaka... Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a karşı mücadeleye girişip yendiği gibi... Acun da Ali Koç’a karşı mücadeleye girişip yenecek. Bugün, yarın, öbür gün değilse de bir gün mutlaka olacak bu." ifadelerine yer verdi.