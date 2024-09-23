BIST 9.896
DOLAR 34,15
EURO 38,00
ALTIN 2.878,72
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Mercedes Benz'den otomatik sürüşte yeni bir aşama

Mercedes Benz'den otomatik sürüşte yeni bir aşama

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceğini duyurdu.

Abone ol

Mercedes-Benz'den yapılan açıklamada, şirketin, "Drive Pilot" adını verdiği "Seviye 3" otonom sürüş teknolojisinde bir sonraki adımı atarak sistemi Almanya'nın otoyollarında daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde piyasaya sürmek istediği belirtildi.

Belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceği belirtilen açıklamada, sistemin 2024 sonunda Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından onaylanması ve satışların 2025 yılı başında başlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Mercedes-Benz'in söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalıştığı bildirilen açıklamada, "Drive Pilot"un fiyatının aynı kalacağı (KDV dahil 5 bin 950 avrodan başlayan fiyatlarla), halihazırda "Drive Pilot" ile donatılmış olan araçların da ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Mercedes-Benz'in "Drive Pilot" ile donatılmış araçlarında sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu.

KBA'nın yeşil ışık yakması halinde Mercedes-Benz, Almanya'da daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak.

Şirketin Münih merkezli rakibi BMW de şu anda sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda sorumluluğu araca devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor.

Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. 5, "tamamen otonom" anlamına geliyor. Şu anda piyasada gelişmiş otonom özelliklere sahip araçların çoğu en fazla "Seviye 2" sistemini karşılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan yeni tehdit: Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, söz veriyorum alacak
Netanyahu'dan yeni tehdit: Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, söz veriyorum alacak
Erbakan ittifak için 5 partiyi sıraladı AK Parti için bir daha asla dedi
Erbakan ittifak için 5 partiyi sıraladı AK Parti için bir daha asla dedi
Times Meydanı'nda Türkiye mesajı: Yatırım yapın!
Times Meydanı'nda Türkiye mesajı: Yatırım yapın!
Tapu harç oranlarında indirim sinyali! Ev alıp satacaklar dikkat
Tapu harç oranlarında indirim sinyali! Ev alıp satacaklar dikkat
Tüketiciyi aldatan reklamlar nedeniyle 9 ayda 187,5 milyon lira ceza kesildi
Tüketiciyi aldatan reklamlar nedeniyle 9 ayda 187,5 milyon lira ceza kesildi
Ahmet Hakan 'yazın bir kenara' deyip açıkladı Acun Ilıcalı Ali Koç iddiası
Ahmet Hakan 'yazın bir kenara' deyip açıkladı Acun Ilıcalı Ali Koç iddiası
Av tüfeğiyle emniyetin önüne giden koca eşini beklemeye başladı! Sonrasında olanlar oldu
Av tüfeğiyle emniyetin önüne giden koca eşini beklemeye başladı! Sonrasında olanlar oldu
İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 5 can kaybı
İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 5 can kaybı
Bursa'da eğitim uçağı düştü! İki pilottan acı haber
Bursa'da eğitim uçağı düştü! İki pilottan acı haber
1 milyon aboneyi etkileyecek! Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir
1 milyon aboneyi etkileyecek! Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir
Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda işçi yaralı
Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda işçi yaralı
40 milyon kişi hayatını kaybedecek, hiçbir ilaç fayda etmeyecek! Dünya alarmda
40 milyon kişi hayatını kaybedecek, hiçbir ilaç fayda etmeyecek! Dünya alarmda